La Première wil sterk seizoen bekronen met de titel

Het is een geweldig affiche om de competitie mee af te sluiten. La Première gaat aan kop in de vijfde klasse A met 54 punten uit 23 duels. DTC'07, zondag in Almelo de tegenstander, heeft een punt minder. De spanninig zit er al goed in bij Carlos Sanchez Torres (26). Hij is de zoon van oud-FC Twente speler Manuel Sanchez Torres en is rechtsbuiten bij La Première. "Natuurlijk ben ik zenuwachtig, maar niet meer dan bij andere duels. Die gezonde spanning hoort er ook een beetje bij."