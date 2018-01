Laatste achtste finalist Tukker cup bekend

Nieuw op Tubantia.nl: de mooiste goals en blunders uit het amateurvoetbal

23 januari ENSCHEDE - Een afstandspegel in de kruising, een meesterlijke combinatie of een gigantische blunder. De sportredactie van Tubantia is voor de tweede competitiehelft op zoek naar korte videofragmenten van zulke onvergetelijke momenten in het amateurvoetbal. Verras jij ons met de leukste en grappigste beelden?