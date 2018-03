Laatste kans voor Vroomshoopse Boys en Blauw Wit'66, fraaie derby in Neede

Vooruitblik amateurvoetbalENSCHEDE - Na een mooi vol programma in het amateurvoetbal van vorig weekeinde, is het zaterdag en zondag maar weer afwachten wat er doorgaat in de regio. Vermoedelijk gooit Koning Winter roet in het eten. Ondanks dat staan er enkele mooie confrontaties op de rol. Een overzicht:

Zaterdag, eerste klasse D

Vroomshoopse Boys – DOS’37

De vraag is of er sprake is van derbygevoelens bij Vroomshoopse Boys en DOS’37 zaterdag. Beide teams moeten namelijk winnen in de strijd om handhaving. De thuisploeg is met slechts zeven punten hekkensluiter. Directe handhaving lijkt al te ver weg voor de Vroomshoopse ploeg. DOS’37 staat op een elfde plek en is in een spannende strijd verwikkeld om zich direct veilig te spelen.

Zaterdag, tweede klasse H

Voorwaarts – Blauw Wit’66

Voor Blauw Wit’66 is het zaterdag alles of niets. De hekkensluiter moet eigenlijk winnen op bezoek bij Voorwaarts, dat een plekje hoger staat. Dan komen de ploegen op gelijke hoogte te staan. Wint Voorwaarts, dan wordt het gat met Blauw Wit vergroot tot zes punten en heeft Voorwaarts de aansluiting naar boven terug.

Zondag, derde klasse A

Barbaros – Sportclub Enschede

Barbaros gaat vrijwel de gehele competitie al aan kop in de derde klasse A. De Hengeloërs hebben evenveel punten als FC Suryoye, maar speelden een duel minder. Zondag staat er een belangrijk duel op de rol voor Barbaros, want nummer vier SC Enschede komt langs. De Enschedeërs hebben nog enkele duels in te halen, maar gaan zich niet meer mengen in de titelstrijd.

Zondag, vierde klasse A

Sportclub Overdinkel – Sportlust Glanerbrug

Niemand lijkt er nog aan te twijfelen dat Sportlust Glanerbrug dit seizoen de titel pakt. De vraag is of het dat in een ongeslagen status gaat doen. Wie weet kan Sportclub Overdinkel de ploeg van Hilbert van Gils zondag pijn doen. De thuisploeg staat vijfde, maar dat zegt weinig in de zeer scheve vierde klasse A.

Volledig scherm Kan Lochuizen weer stunten tegen Neede? © Henk Van Schuppen