Lange lijdensweg is bijna voorbij voor Blauw Wit'66

zaterdag 2hHOLTEN - Het doek is gevallen voor Blauw Wit'66. Na een jaar in de tweede klasse moet de ploeg alweer terug naar derde klasse. Gaandeweg het seizoen werd duidelijk dat de tweede klasse te hoog gegrepen is voor de Holtenaren.

Nog één duel en dan komt er een einde aan een lange lijdensweg voor Blauw Wit'66. De promovendus uit Holten sluit zaterdag de competitie af met een thuiswedstrijd tegen ASC'62. Het gaat nergens meer om voor Blauw Wit. De formatie van trainer Alex Hengeveld is al gedegradeerd.

Speelbal

Op de voorlaatste speeldag bij Enter Vooruit viel het doek. De hekkensluiter fungeerde als speelbal van de koploper. Enter Vooruit had een zege nodig in de strijd om de titel. De bezoekers spartelden aanvankelijk tegen, maar moesten na de rust de witte vlag hijsen. Enter Vooruit zegevierde met 6-1. Die uitslag was een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Uitstel van executie in de degradatiestrijd zat er voor Blauw Wit'66 in Enter geen moment in.

Volledig scherm Op de voorlaatste speeldag bij Enter Vooruit viel het doek. Blauw Wit'66 fungeerde als speelbal voor de koploper: 6-1. © Reinier van Willigen

Kansloze missie

Met een achterstand van zes punten op Voorwaarts was de hekkensluiter voor de voorlaatste speeldag eigenlijk al reddeloos verloren. Blauw Wit kon dit seizoen niet veel meer dan punten sprokkelen. De teller na 25 speeldagen staat op negen punten. Veel wedstrijden gingen met forse cijfers verloren.

Gatenkaas

De hekkensluiter incasseerde een karrenvracht aan tegendoelpunten. Liefst 102 keer moest de keeper van Blauw Wit'66 de bal uit het doel halen. Schamele hoogtepunten waren de 3-0 zege op Voorwaarts, de 4-3 overwinning tegen IJVV en een zwaarbevochten 2-2 tegen het veel sterkere Sparta Enschede. Aanvoerder Edwin Bolink van Blauw Wit'66 had er zich meer van voorgesteld.

Volledig scherm Op de voorlaatste speeldag bij Enter Vooruit viel het doek. Blauw Wit'66 fungeerde als speelbal voor de koploper: 6-1. © Reinier van Willigen

Trots

Een jaar geleden leverde zijn ploeg een huzarenstukje door via de nacompetitie naar de tweede klasse te promoveren. Bolink verheugde zich op het nieuwe avontuur. "We gingen dit seizoen naar mooie clubs zoals DOS Kampen, Enter Vooruit, Sparta Enschede en IJVV. Dat is wel wat anders dan vorig jaar bij RKSV en Rijssen Vooruit. Ik vind ook dat we een beetje trots mogen zijn dat we in de tweede klasse hebben gespeeld. Voor de winterstop pakten we nog wel wat punten. We stonden op acht punten na de eerste competitiehelft. Maar daarna hebben we bijna alles verloren", zegt Bolink.

Quote Ik vind ook dat we een beetje trots mogen zijn dat we in de tweede klasse hebben gespeeld Edwin Bolink

Hij oogt na het eindsignaal niet terneergeslagen. Er is berusting. De degradatie zat er al wekenlang aan te komen. Het verschil tussen de tweede en derde klasse is enorm. "Alleen in de gewonnen wedstrijd tegen Voorwaarts waren wij beter. In de andere wedstrijden waren we voetballend minder. In de tweede klasse staat op elke positie een goede speler. Dat is in de derde klasse anders", heeft Bolink ervaren.

Kampioenschap Enter Vooruit?

Koploper Enter Vooruit heeft de titel voor het grijpen. Henri Knol scoorde liefst vier van de zes treffers tegen Blauw Wit'66. Achtervolger Den Ham speelde met 2-2 gelijk tegen ASC'62. Enter Vooruit heeft drie punten meer dan Den Ham. Een punt bij Hulzense Boys is zaterdag voldoende voor het team van trainer Bjorn Hodes.

Volledig scherm De teleurstelling is groot bij de spelers en staf van Blauw Wit'66 nadat de degradatie een feit is. © Reinier van Willigen

Volledig scherm De teleurstelling is groot bij de spelers en staf van Blauw Wit'66 nadat de degradatie een feit is. © Reinier van Willigen