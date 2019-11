Langstzittende trainer in regionale amateurvoetbal vertrekt

Daan Hobert versus Daan Hobert: Haarle treft SDOL voor het eerst in 15 jaar

11:01 Terug van weggeweest: na vijftien jaar keert zondagmiddag de derby SDOL - Haarle terug. De burentwist in 4G is ook een treffen tussen Daan Hobert en Daan Hobert. ,,We worden zondag waarschijnlijk allebei Hobert genoemd, maar ik denk niet dat het verwarrend wordt.’’