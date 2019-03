'Laptoptrainer' van Hellendoorn weet wat hij wil

Voor menig Nederlander zal Lloret de Mar bekend staan als het walhalla voor vakantievierende jongeren. Dat geldt niet voor de voetballers van Hellendoorn. Het vierdaagse trainingskamp dat de zaterdagderdeklasser eind februari belegde in de Spaanse kustplaats was geen feestweekeinde, zo benadrukt Bart Benneker (27). "Het was op voetbal gericht", aldus de Hellendoorn-trainer. ,,We hebben drie goede trainingen afgewerkt en met iedereen een individueel gesprek gehad. Daar is dan ook meer tijd voor. Het was een waardevol weekend. Maar tijdens het weekend hebben we natuurlijk ook plezier gehad. Zaterdag was onze laatste avond en werd het wat later."