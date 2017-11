Lastig seizoen voor Enter Vooruit door verschil van 25 treffers

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zag Enter Vooruit een belangrijke speler vertrekken naar DETO Twenterand. Waar vorig jaar Frank Smit naar Vriezenveen ging, was het deze zomer de beurt aan Kevin Peppels. En dus is het verschil met vorig seizoen 25 doelpunten, is aanvoerder Niels Getkate van mening. "Het mag eigenlijk niet zo zijn dat één speler bepalend is, maar het zijn wel doelpunten en die mis je wel."

Dat de grootste kans tegen IJVV zaterdag uitgerekend op naam kwam van de rechtsback van de IJsselmuidense formatie, die de bal wat ongelukkig tegen de paal schoot, was misschien wel tekenend.

Na een matige eerste helft leek er voor Enter Vooruit geen vuiltje aan de lucht tegen het hoog geklasseerde IJVV. Tot de slotfase, waarin het in korte tijd twee keer fout ging. Trainer Björn Hodes zag dan ook dat zijn ploeg voor de tweede week op rij dicht bij een aangename verrassing was. "We hadden de tegenstanders zover dat ze gingen zeuren en daar zelfs geel voor kregen. Vervolgens krijgen we op de rand van het zestienmetergebied een vrije trap tegen, waaruit zij uiteindelijk de openingstreffer scoren. Dat heeft met gogme en ervaring te maken."

Potentie

De jeugdspelers die vorig seizoen al aanhaakten bij de eerste selectie krijgen van Hodes de kans zich te bewijzen. "De spelers zijn er serieus mee bezig en ze gaan er voor de volle 100 procent voor. Als je iets vraagt en het is er niet, dan lukt het ook niet. Maar er zit genoeg potentie in deze jonge groep ,met heel veel jongens die de komende jaren kunnen doorgroeien. We moeten de positieve punten eruit halen en dan gaan wij laten zien dat we zeker nog een rol van betekenis kunnen spelen dit seizoen."

Hodes vindt dat de moeizame competitiestart - Enter Vooruit verzamelde tot op heden zeven punten - niet te wijten is aan het vertrek van zijn topscorer. "Dat is te simpel gezegd. Naast Kevin missen we dit seizoen nog een aantal sterkhouders. Van de drie aanvoerders de laatste jaren heeft alleen Ron Smit tot dusver minuten gemaakt."

Smit deed afgelopen zaterdag twintig minuten mee na een lang revalidatietraject. En gelijk gebeurde er wat bij de thuisploeg. Het was weliswaar niet voldoende voor een punt of misschien wel drie, maar over het feit dat Enter Vooruit op de goede weg is, zijn Hodes en Getkate het eens. Zo werd er vorige week verrassend gewonnen van het toen nog ongeslagen DOS Kampen (1-2) en was de tweede helft tegen IJVV eveneens hoopgevend. "Vaak zie je tegen het einde van de wedstrijd dat sommige spelers uit hun positie gaan lopen of verdedigende taken niet uitvoeren. Dat gaat steeds beter en daar worden we volwassener in", aldus Getkate.

Lastig