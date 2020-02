Late tegengoal Hulzense Boys doet Enter Vooruit alsnog das om

De late treffer van Thomas Nijkamp was een domper voor Enter Vooruit want het zag er niet meer naar uit dat het duel nog een winnaar zou krijgen. De twee achtervolgers van koploper WVF hielden elkaar in een houdgreep. Zeker in het laatste half uur werd het steeds rommeliger, de hoeveelheid irritaties binnen de lijnen was groter dan het aantal kansen. Totdat de 88ste minuut aanbrak. Dat verklaarde zowel de ontlading bij Hulzense Boys als de ontluistering bij Enter Vooruit.