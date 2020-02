Laurens Knippenborg blikt terug op zijn laatste derby met RKZVC

Laurens Knippenborg is inmiddels 65 jaar, maar de trainer weigert afstand te nemen van de voetballerij. Ondanks zijn jarenlange ervaring wil de liefhebber uit Zieuwent blijven vernieuwen. Hij praat niet in clichés, maar heeft het over commitment, videoanalyse en data meten. Stilstaan is geen optie voor hem. Sterker nog: dat leidde na zeven succesvolle jaren bij RKZVC zijn vertrek in. Vier stellingen voor de trainer die vanaf komend seizoen aan de slag gaat bij Rohda Raalte.