Laurens Knippenborg: 'We laten ons niet piepelen'

De Zieuwentenaren zouden tijdens hun verblijf aan de Costa del Sol in eerste instantie oefenen tegen zaterdaghoofdklasser Smitshoek uit Barendrecht. ,,Die wedstrijd was geregeld door trainingskampen.nl, maar de trainer van Smitshoek heeft op eigen houtje een wedstrijd geregeld tegen Spakenburg'', vertelt RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. ,,Dat vond de organisatie ook absoluut niet netjes. Vervolgens zouden we een driekamp spelen tegen Lyra en Delta Sports. Die wedstrijden zouden bij ons op het uitstekende trainingsveld worden gespeeld. Maar ineens moesten wij naar een andere, veel slechtere accommodatie. We laten ons niet piepelen, hè. Dan maar geen wedstrijd. We hebben in plaats daarvan lekker getraind. Verder hebben we hier in Spanje niets te klagen.''