Leden AJc Losser moeten vanaf nu verklaring goed gedrag hebben

Voorzitter Robert de Vries: 'we willen een gezonde vereniging zijn, op alle fronten. Dat betekent in de huidige tijd ook dat we dit soort acties ondernemen. Uit voorzorg. Zoals elke voetbalvereniging werken we met veel vrijwilligers. Dit zijn de mensen waar geen enkele vereniging zonder kan. Het hoofdbestuur doet met volle overtuiging mee, het hoort bij behoorlijk bestuur en geeft het goede voorbeeld. Alle leden van commissies die specifiek bij onze jeugdafdeling zijn betrokken worden gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag.'

Maatschappelijke rol

'We hebben bij het NOC*NSF een aanvraag gedaan. Daarvoor moesten we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gevolg was een positief advies aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op deze manier maken we als vereniging weer een stapje voorwaarts. Met het oog op onze maatschappelijke rol, die we zeer serieus nemen, vinden we dit belangrijk.'