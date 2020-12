Ledenraad amateurvoetbal boos? Wat een onzin, wees juist blij

Publiciteit zoeken

Er zitten 600.000 volwassen voetballers al sinds oktober thuis, de kantines zijn gesloten, het verenigingsleven staat stil. In sportscholen mag je met dertig mensen sporten, de KNVB vraagt zich terecht af of er niet iets van versoepeling mogelijk is voor het amateurvoetbal. Niet geschoten is altijd mis. Wees blij met de ludieke actie in plaats van te zeuren over hoe die precies tot stand is gekomen.