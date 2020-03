Leemhuis van Heracles naar Excelsior’31

KNVB: ‘Streven om competi­ties amateur­voet­bal helemaal uit te laten spelen’

20 maart ENSCHEDE - Vanwege het coronavirus rolt voorlopig (zeker t/m 6 april) ook in het amateurvoetbal de bal niet. Worden de competities überhaupt nog uitgespeeld? De KNVB streeft daar wel naar, zo heeft de bond in een brief laten weten aan de club.