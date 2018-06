Leppink kijkt terug op hectische weken: 'Vrijwilligers stonden met tranen achter het schap'

Hengeloër Wolsink kan leven met vijfde plek op NK

23 juni PHILIPPINE - Jelle Wolsink greep zaterdag met een vijfde plaats nipt naast een podiumplaats op het NK Wielrennen voor elite-zonder-contract in Philippine. De renner uit Hengelo was als één van de favorieten gestart na zeges in de Parel van de Veluwe en het Wielerweekend Roden. Wolsink zag zijn Drentse ploeggenoot Jeff Vermeulen van VolkerWessels-Merckx tweede worden. De titel ging naar Noord-Hollander Roy Pieters.