List kan WVV’34 niet voor puntenverlies behoeden

TVO en WVV’34 wachten na vier speeldagen nog steeds op de eerste driepunter in de derde klasse A. Beide clubs hadden voor de aftrap gistermiddag in Beckum nog maar één punt. Daar werd in de derby eentje aan toegevoegd. TVO kon daar nog mee leven. WVV’34 daarentegen niet. Want het team van trainer Roy Workel verspeelde met een man meer een 3-2 voorsprong. Bij het laatste fluitsignaal stond een 3-3 eindstand op het scorebord.