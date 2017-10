Lochuizen droomt over een tweede wonder

Bier op

"Ik kom zelf uit Neede. Toen ik nog jong was, speelde Lochuizen zesde klasse en Neede in de derde klasse. Ik keek altijd op tegen Neede. En dan, zoveel jaren later, versla je Neede. Het voelde heel onwerkelijk", aldus de assistgever bij de enige treffer van de middag. "De zege is goed gevierd. Ik kan me nog herinneren dat het bier op een gegeven moment op was. Dat is toen nog bij andere verenigingen vandaan gehaald."

Ongelooflijk

De wedstrijd kan de 28-jarige Schuurman zich nog goed voor de geest halen. Neede was vele malen beter en kreeg legio opgelegde kansen, maar de bal wilde er telkens maar niet in. Lochuizen kreeg twee kansjes, en benutte er één van. "Het was ongelooflijk. Ik zou nu nooit meer zeggen dat iets niet kan. We wisten dat Neede veel sterker was en zeiden voor de wedstrijd tegen elkaar: 'Geniet er gewoon van'. En dan win je de wedstrijd ook nog."

Vuurwerk

De entourage onder de rook van de Needse Berg was ongekend op 9 oktober 2016. ,,Stel dat wij ooit een kampioensduel zouden spelen, dan komen er denk ik 300 man kijken. Nu stonden er meer dan 1.000 mensen langs de lijn. En dan hebben we het over de vijfde klasse. En al die spandoeken en het vuurwerk. Het was bizar. Wekenlang werden we door mensen herinnert aan de wedstrijd", kijkt de zoon van trainer Tonnie Schuurman terug.