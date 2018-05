Longa'30: aparte parkeerplaats voor tractoren uit Zieuwent

Tweede elftal RKSV mag wedstrijd spelen in Adelaars­horst

30 april RIJSSEN / DEVENTER - Het tweede zaterdagteam van RKSV uit Rijssen mag op dinsdag 8 mei een competitiewedstrijd spelen in de Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles. Een speler van de tegenstander, De Gazelle 2, had meegedaan aan een actie van de club om voor één keer het stadion van zijn favoriete club als thuisbasis te hebben.