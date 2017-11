Longa'30 bepaalt doelstelling pas in winterstop

De ploeg van trainer Erik Zandstra won afgelopen zaterdag na een zeer spannend duel met 1-2 van Winterswijk. Longa'30-spits Thomas Kerperien werkte de 1-0 achterstand bij FC Winterswijk weg met een fabuleuze tegentreffer. Achter het standbeen langs schoot hij de 1-1 binnen tegen zijn voormalige ploegmaat Niels Janssen. "Een jaar of vijf geleden heb ik ook al eens een wereldgoal gemaakt in een bekerwedstrijd, maar deze was ook erg bijzonder. Zulke mooie maak je niet vaak."

Nick en Simon

Kerperien had niet verwacht dat Longa'30 het zo goed zou doen in de eerste klasse E. "We geven heel weinig weg. Dat komt mede door onze 'Nick (te Veldhuis) en Simon' (Klein Goldewijk, red.). Zij knappen veel verdedigend werk op." Op eventuele titelkansen van Longa'30 wilde Kerperien nog niet ingaan. "Je weet nooit of je te maken krijgt met blessures. Dan kun je zomaar gaan verliezen. In de winterstop gaan we onze einddoelstelling bepalen."