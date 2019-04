Longa'30 droomt van nieuwe derby's tegen RKZVC; maar dan wel zonder Freek Heinsbroek

Heinsbroek was er acht jaar geleden ook bij, toen Longa’30 voor het eerst in de clubhistorie promoveerde naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal. In Apeldoorn werd WSV toen met 7-0 vernederd en was het groot feest in Lichtenvoorde. Er werd in 2011 zelfs een verkeersbord op de N18 geplaatst. ‘Hoofdklasse rechtsaf, tweede klasse rechtdoor’, was destijds de sarcastische verwijzing naar de toenmalige aartsrivaal Grol uit Groenlo.