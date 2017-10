Longa'30: kerk in Zieuwent moet oranje worden

Op de Facebookpagina van de supportersclub van de Lichtenvoordse eersteklasser Longa'30 worden vrijwilligers gevraagd om de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent oranje te schilderen, in de clubkleuren van Longa'30. ,,Ervaring in de schildersbranche is een pré, staat er. Ook moeten gegadigden geen last hebben van hoogtevrees.