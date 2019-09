Longa'30 neemt revanche op RKZVC in het hol van de leeuw

De pijn van de vernedering van oktober 2017 was er nog steeds bij veel Longa'30-leden. De 5-0 nederlaag tegen RKZVC kwam destijds keihard aan. Maar die is nu uitgepoetst. Voor 3000 toeschouwers sloeg Longa'30 zaterdagavond na de pauze toe tegen een onmachtig en onthutsend zwak RKZVC, vooraf toch de grote favoriet in deze derby.

Het begin was nog voor RKZVC, dat al snel via Sven Jurjus op de paal schoot. Longa'30 hield het in de eerste helft bij verdedigen, maar was na rust ineens veel brutaler. In de 59ste minuut opende Rick Bosma met een geweldige knal van afstand de score: 0-1.