Longa’30-RKZVC: derby van het Oosten krijgt ditmaal helaas geen mooi weer. Gaan er toch weer 9.000 glazen bier doorheen?

LICHTENVOORDE - De mooiste voetbalderby in de Achterhoek, Longa’30-RKZVC, krijgt zaterdagavond (aftrap om 19.00 uur) voor de eerste keer geen geschenk in de vorm van mooi weer. Het wordt guur en nat in Lichtenvoorde bij de kraker in de hoofdklasse B.

De ‘derby van het Oosten’ trof het tot nu toe steeds met prachtig weer. Het was de drie edities hiervoor zelfs uitzonderlijk mooi. Bij de eerste editie van RKZVC-Longa’30 (5-0), op zaterdag 14 oktober 2017, tikte de thermometer om zeven uur ’s avonds zelfs nog de 20 graden aan. De 3500 toeschouwers stonden in t-shirts langs de lijn.

Zeker de fans uit Zieuwent kregen de avond van hun leven voorgeschoteld. Met 5-0 werd de ‘grote broer’ uit Lichtenvoorde weggevaagd en de kathedraal in Zieuwent kleurde na afloop groen.

Min 15

De return zou in februari 2018 worden gespeeld in Lichtenvoorde. Het was min 15 graden en de ijskoude oostenwind maakte het nog veel erger. Bij Longa’30 trokken ze al een sip gezicht, want dit zou veel toeschouwers én inkomsten schelen. Omdat er op kunstgras wordt gespeeld, kon de club de wedstrijd er niet uitgooien. Gelukkig werd Longa’30 gered door de KNVB die dat weekeinde het hele gehele amateurvoetbal in Nederland afgelastte vanwege de bittere kou.

Volledig scherm Sfeeractie voor de laatste derby in Zieuwent. © Jan Ruland van den Brink

Bij Longa’30 waren ze de voetbalbond eeuwig dankbaar, want die verplaatste de derby naar zaterdag 5 mei. Het was die dag 25 graden en de zon scheen volop. Het zorgde wederom voor een toeloop van duizenden mensen. Zij zagen RKZVC met 1-0 winnen en een voorschot nemen op de titel in de eerste klasse E.

46 vaten bier

Om die reden was er vorig seizoen geen ‘derby van het Oosten’. Na de titel van Longa’30 staat die dit seizoen gelukkig weer op het menu in de hoofdklasse B. De eerste wedstrijd in dit seizoen werd gespeeld op zaterdag 14 september en opnieuw was het prachtig weer. Longa'30 verraste met een 0-2 zege in het hol van de leeuw door treffers van Rick Bosma en Tim Bader.

Volledig scherm Het is altijd sfeervol bij de duels tussen Longa'30 en RKZVC. © Theo Kock

Het zorgde enerzijds voor teleurstelling bij RKZVC, maar de penningmeester lachte voluit. Tot diep in de nacht werd er feest gevierd door supporters uit beide kampen en er gingen die dag liefst 46 vaten bier (9.000 glazen) doorheen.

Weergoden

Bij Longa'30 hopen ze dat het zaterdag weer net zo druk en gezellig wordt. De weergoden zullen dan wel even een paar uur mee moeten werken. De prognose is niet geweldig: regenachtig en veel wind.

Voor beide ploegen staat er het nodige op het spel. RKZVC, de nummer 6 op de ranglijst, is bezig aan een goede serie heeft zelfs plaats 3 weer in het vizier.

Longa'30 zou bij een tweede derbyzege dit seizoen een enorm gat slaan met de onderste 4 ploegen in de hoofdklasse B.