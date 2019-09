Longa'30-trainer Zandstra: ‘RKZVC is de favoriet’

In zijn eerste seizoen als trainer bij Longa'30, in het seizoen 2017-2018, leed Zandstra een van de smadelijkste nederlagen als trainer van de Lichtenvoordenaren. In Zieuwent werd het op zaterdag 14 oktober 2017 toen 5-0 voor RKZVC.

,,Terwijl we dat seizoen zo goed begonnen waren", aldus Zandstra. ,,De eerste drie competitiewedstrijden in de eerste klasse hadden we gewonnen. ,,Ik heb aan die wedstrijd geen goede herinneringen, maar het was wel heel leerzaam. Wij waren heel slecht en de jongens van RKZVC speelden de wedstrijd van hun leven. We hebben ons daarna wel snel herpakt, wonnen de volgende wedstrijd meteen van Quick 1888.”

De return in Lichtenvoorde werd dat seizoen ook door RKZVC (1-0) gewonnen. Zandstra: ,,Maar toen was een gelijkspel ook terecht geweest. Ik hoop dat we zaterdag wel voor een goed resultaat kunnen gaan, al is RKZVC de favoriet. Wij wachten in de hoofdklasse nog op het eerste punt, maar misschien is dit het moment om het te draaien.”

Tim Bader

In de vorige wedstrijd tegen UDI'19 in de hoofdklasse B miste Longa'30 de middenvelders Mattheijs Kuypers en Tim Bader. Kuypers keert terug na een schorsing. Het is nog onzeker of Bader, die kampt met een liesblessure, zaterdagavond (aanvang 19.00 uur) ook kan spelen. ,,Tim wordt vrijdag nog getest", zegt Zandstra. ,,Het is voor hem te hopen dat hij deze mooie derby kan spelen.”