Longa’30 verlengt met trainer Erik Zandstra

Enschedese club Vogido in strafzaak om ‘giftig’ kunstgras: ‘Ik voel me geen veroordeel­de’

10:37 ENSCHEDE- Op de voetbalvelden van Theo Busch worden de herfstbladeren tegenwoordig verwijderd als verontreinigd afval. Zijn club is zeer tegen zijn zin in de schijnwerpers komen te staan in de strafzaak over rubbergranulaat in kunstgras. „Ik voel me geen veroordeelde.”