Longa’30 blijft na Het Wonder van Wijchen in de hoofdklasse

Het kon niet meer

Na twintig voetbal leek Longa al met één been in de eerste klasse te staan. De Achterhoekers stonden met 3-0 achter en wie geloofde toen nog in een ommekeer? Maar na de 3-1 kantelde de wedstrijd. Longa kreeg kansen, rook bloed en na de 3-2 voelde je aan alles dat de gelijkmaker nog zou komen. Die kwam er ook, maar nog geen minuut na de 3-3, was het alweer 3-4 en moest Longa opnieuw in de achtervolging. Toen tien minuten voor tijd ook nog de 3-5 viel, was het doek gevallen. Over en uit. Maar niet dus in deze krankzinnige eindstrijd. Het 4-5, en het werd in de slotfase ook nog 5-5. In de verlenging was Longa de ploeg die het momentum had te pakken. Het werd 6-5, 7-5 en ook nog 8-5. Daardoor werd de laatste wedstrijd in het amateurvoetbal ook meteen de meest heroïsche. Het jammerlijke was alleen dat de wedstrijd even werd ontsierd door vechtpartijen langs de kant.