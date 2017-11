Loohuis vertrekt met pijn in het hart bij KVV Losser

Na twee succesvolle jaren bij de derdeklasser komt er een eind aan het trainerschap van Loohuis bij de ploeg uit Losser. Waarom? "Het komt vooral door de dinsdag en de donderdag", legt hij uit. "Dan begin ik 's ochtends om kwart voor acht bij FC Twente. Om vijf uur ben ik klaar en anderhalf uur later moet ik alweer in de kantine bij Losser zijn, voordat ik om half 11 's avonds thuis ben. Dat wordt te veel. Op een gegeven moment kost het training geven dan meer energie dan dat het oplevert", aldus de trainer van FC Twente onder 19.

Rek

Loohuis begon met Losser in de vijfde klasse en promoveerde twee seizoenen op rij. Ook dit seizoen ziet hij nog voldoende uitdaging. ,,We zijn met één punt uit vijf duels begonnen, maar daarna hebben we twee duels gewonnen. Er zit nog voldoende rek in de groep en als ik zie wat er in de jeugd speelt, dan zit het wel goed bij Losser. Dat maakt het vertrek ook extra moeilijk, zeker omdat ik zelf ook uit Losser kom en de club altijd heb gevolgd. Ook toen het minder ging."