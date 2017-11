Losser-aanvoerder Kuipers vindt overwinning op 'slordig' Saasveldia geen verrassing

DERDE KLASSE ASAASVELD - Zowel Saasveldia als Losser speelde vorig jaar nog in de vierde klasse. Zondag werd het duel der nieuwkomers in de derde klasse gewonnen door de bezoekers uit Losser: 1-3.

Saasveldia en Losser slaagden er vorig seizoen in op de stap naar de derde klasse te zetten. Losser begon moeizaam, maar lijkt de weg naar boven te zijn ingeslagen. Bij Saasveldia werd zondagmiddag met 1-3 gewonnen. Dat was de tweede competitiezege.

Saasveldia won al drie keer in de competitie. Dichtbij een vierde zege was de ploeg van trainer Herman Hegeman zondag geen moment. Op de overwinning voor Losser viel niets af te dwingen. "Dit was onze minste wedstrijd tot nu toe", concludeerde Hegeman.

Volledig scherm Saasveldia is te slordig tegen Losser: "We moeten slimmer zijn." © Emiel Muijderman

Slordig

Tegen Losser zag hij veel slordigheden. Bij het eerste tegendoelpunt ging doelman Niek Vervoorn in de fout. Hij tastte mis bij een hoge bal. Lossernaar Ruben Bonte profiteerde. Bij de tweede tegentreffer verzuimde de achterhoede vroegtijdig de aanval van Losser te beletten. "Rob Nijland had een overtreding moeten maken zodat de aanval onderbroken zou worden. Op zulke momenten moeten we slimmer zijn. Ik vind dat we de doelpunten te gemakkelijk tegen krijgen", zegt Hegeman.

Het tweede doelpunt van Losser viel in een fase waarin Saasveldia wat meer grip op de tegenstander kreeg. Rens Oosterik had even daarvoor de gelijkmaker gemaakt.

Volledig scherm Voor Losser is de overwinning geen verrassing: "We hebben spelers die het verschil kunnen maken." © Emiel Muijderman

Geen verrassing

"We kwamen over een dood punt heen en hadden het gevoel dat we konden winnen", zegt Hegeman. Maar aan die illusie maakte Losser al snel een einde. De bezoekers trokken terecht aan het langste eind. Eerst was Bart Spithold trefzeker, daarna schoot Nick Voogtsgeerd de bal door de benen van de doelman tegen de touwen.