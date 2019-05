Losser haalt uit, MVV'29 baalt van remise

In het Twentse amateurvoetbal werden gisteravond drie wedstrijden uit de zondagcompetities ingehaald. Opmerkelijk was de 6-0 thuiszege van Losser op Avanti Wilskracht. Daarmee maakt de ploeg een sprong in de strijd tegen degradatie.

Tweede klasse J

Columbia - MVV’29 0-0.



Hoewel MVV’29 voor de derde keer op rij ongeslagen blijft en weer een plek stijgt naar plaats twaalf, houdt trainer Marcel Oude Nijhuis een dubbel gevoel over aan het doelpuntloze gelijkspel tegen Columbia: ,,Onvoorstelbaar dat we hier maar met een punt naar huis gaan”, sprak de oefenmeester na afloop. Zijn ploeg kreeg gaandeweg het duel legio kansen om de wedstrijd in het voordeel van de gasten te beslissen. Maar het ontbrak aan geluk in de afronding. ,,Hier schieten we niet veel mee op, balen”, concludeerde Oude Nijhuis. MVV’29 staat samen met Overwetering een punt boven hekkensluiter Luctor.

Derde klasse A

Losser - Avanti Wilskracht 6-0

(4-0). Wevers 1-0, Kruse 2-0 (e.d.), Bonte 3-0, Van der Meer 4-0 en 5-0, Schulten 6-0.



Losser deed wederom goede zaken in de strijd om directe handhaving. Het won de derde wedstrijd op rij. De thuisploeg begon sterk en scoorde tegen Avanti Wilskracht al binnen tien minuten.Toen Losser voor de pauze zelfs de 4-0 maakte was de wedstrijd gespeeld. Losser klimt zelfs twee posities naar de elfde plaats en dat is een veilige zone op de ranglijst.



Vierde klasse G

De Gazelle - Holten 2-0 (2-0).

Dijkerman 1-0, Vonk 2-0.