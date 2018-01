Loting achtste finales Tukker Cup: DETO - Eilermark

AMATEURVOETBAL RSC wacht loodzware maand april met acht wedstrijden in vijf weken

8 januari ROSSUM - Zondagvierdeklasser RSC uit Rossum wacht komend voorjaar een loodzware periode met maar liefst acht wedstrijden in vijf weken. Het is het gevolg van de vele afgelastingen in de eerste competitiehelft.