Loting beker: thuisduel voor HSC’21, uitwedstrijd voor Excelsior’31

Zowel HSC’21 als Excelsior’31 werden eerder al vrijgeloot voor de eerste kwalificatieronde. Loting bepaalde dinsdagavond dat HSC’21 in de tweede en laatste kwalificatieronde een thuisduel speelt tegen RKAV Volendam. Die ploeg komt dit seizoen uit in de derde divisie zaterdag en is in de competitie een van de tegenstanders van Excelsior’31. De Rijssense ploeg speelt in de tweede kwalificatieronde uit bij OSS’20. Die ploeg komt, net als HSC, uit in de derde divisie zondag.