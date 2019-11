Loting districtsbeker amateurvoetbal op 25 november

Al 50 jaar lid van Achilles '12 in Hengelo: ‘Heb hier mijn beste vrienden leren kennen’

8:32 Henk Menzing (58) is sinds 1980 vrijwilliger bij de Hengelose voetbalvereniging Achilles’12. Zelf is hij al 50 jaar lid, in 2012 werd Menzing gehuldigd als lid van verdienste door de club.