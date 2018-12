Loting districtsbeker: thuisduel voor DETO en DOS’37

ENSCHEDE - In Enschede is vrijdagavond geloot voor de vierde ronde in de districtsbeker van het amateurvoetbal. DETO speelt daarin thuis tegen Silvolde. Ook een thuisduel voor plaatgenoot DOS’37: WVV’34 komt op bezoek.