Loting KNVB Beker: Quick'20 begint thuis

Derdedivisionist Quick'20 speelt in de eerste ronde thuis tegen een club uit de derde divisie van het zaterdagvoetbal: DVS'33 (uit Ermelo). HSC'21 is vrijgeloot voor de eerste ronde en gaat in de tweede ronde op bezoek bij de winnaar van het Zeeuwse Goes (derde divisie) tegen Staphorst (hoofdklasse). Quick speelt, als het de eerste ronde doorkomt, in de tweede ronde uit bij tweededivisionist De Treffers in Groesbeek.