Loting volgende ronde districtsbeker verricht: dit zijn de affiches

VIERDE KLASSE D Had Daarlerveen dit weekeinde de oudste eer­ste-elf­tal­spe­ler?

25 september DAARLERVEEN - Was Richard Schreuder afgelopen weekeinde de oudste eerste-elftalspeler in deze regio? Het lijkt er wel op. Voetbalvereniging Daarlerveen vroeg zich dit zaterdag af via Twitter nadat de 50-jarige Schreuder minuten had gemaakt tegen PH Almelo.