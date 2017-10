LSV is wel toe aan nieuwe uitdaging

ZENDEREN - LSV draait opnieuw goed mee in vierde klasse. De ploeg uit Lonneker gaat in het derde jaar in de vierde klasse voor het allerhoogste. Zenderen Vooruit kan niets tegen ploeg uit Lonneker uitrichten.

Met LSV moet dit seizoen rekening worden gehouden in de vierde klasse A. De club uit Lonneker had gistermiddag in Zenderen een zevenklapper in petto. LSV verpulverde de promovendus: 2-7. De nog ongeslagen ploeg van trainer Noël Spijker blijft daardoor in het spoor van koploper Sportlust Glanerbrug.

Middenvelder Bram Blokhuis van LSV stapte na negentig minuten met de breedste grijns van het veld. In een tijdsbestek van nog geen tien minuten wist hij een hattrick te scoren. De 1-5, 1-6 en 1-7 tussen de 70ste en 78ste minuut kwamen op zijn naam. De 24-jarige middenvelder was na de pauze bij vlagen ongrijpbaar. "We hebben na de rust goed gebruik gemaakt van de ruimte die we kregen", analyseerde Blokhuis de riante zege.

Zijn ploeg speelt voor het derde achtereenvolgende jaar in de vierde klasse. Het team van Spijker bewees de laatste twee seizoenen dat het op dit niveau prima uit de voeten kan. Maar dit jaar is er wellicht meer mogelijk. LSV is na vijf wedstrijden nog ongeslagen. Alleen tegen Sportlust Glanerbrug werd met 3-3 gelijkgespeeld. De andere vier duels leverden de volle buit op.

Wisselen

Van Zenderen Vooruit had LSV niet veel te duchten. De thuisclub kon in de eerste helft nog weerstand bieden, maar na de pauze vielen de doelpunten als rijpe appelen van de boom. De middenvelders en aanvallers van LSV wisselden continu van positie. Zo dook Blokhuis regelmatig dreigend in de voorste linie op. Maar niet alleen hij bleef niet onafgebroken op zijn eigen plek staan, ook andere spelers van LSV switchten van positie.

"We kunnen veel rouleren. Dit team is de afgelopen jaren gegroeid", aldus Blokhuis, die tot de wedstrijd in Zenderen nog maar twee keer had gescoord. "En dat waren alleen maar twee penalty's. Nu komen daar dus drie velddoelpunten bij", zei Blokhuis met een glimlach.

In de eerste helft leek LSV nog een lastig karwei tegemoet te gaan. De thuisploeg had zelfs met een gelijke stand kunnen gaan rusten. Bij een 1-2 tussenstand miste Teun Besselink een strafschop. "Ons begin was niet goed. We wisten dat Zenderen Vooruit een stugge tegenstander zou zijn. Maar in de tweede helft kregen we veel meer ruimte", meende Blokhuis.

Combinatievoetbal

De middenvelder vindt dat zijn ploeg de laatste jaren steeds beter is gaan spelen. "Vroeger werd sneller voor de lange bal gekozen. Dat doen we nu zo min mogelijk." Combinatievoetbal heeft de voorkeur. Het verbeterde spel kan volgens hem ook niet los worden gezien van de komst van enkele nieuwkomers. De laatste jaren beproeven spelers van Enschedese clubs hun geluk in Lonneker. ,,Bjorn Bekkers kwam vorig jaar over van Sparta en dit seizoen is Mart Nijhuis van Vogido overgekomen. Zij hebben op een hoger niveau gespeeld."