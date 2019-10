LSV Lonneker wacht op goals en bier

Twentse leiding bij meest beladen wedstrijd in het Nederland­se amateur­voet­bal

7:18 ENSCHEDE - De meest beladen wedstrijd van het Nederlandse amateurvoetbal werd zaterdag geleid door een 26-jarige Enschedeër. De altijd heetgebakerde derby in de tweede divisie tussen IJsselmeervogels en Spakenburg (2-2) was in handen van Stef Veekamp, die vlak voor tijd nog een veelbesproken rode kaart uitdeelde.