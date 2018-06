LSV toegesproken door wethouder, Janko boos om vuvuzela

socialsIn deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook houden we de kanalen van oud-spelers van FC Twente en Heracles Almelo nauwlettend in de gaten. In deze editie onder meer aandacht voor een boze Marc Janko en succes voor Roland Baas op het water.

Hoog bezoek

Maar eerst naar Enschede, want daar werd LSV maandag toegesproken door wethouder Hans van Agteren. LSV promoveerde zondag door een 1-0 overwinning op Juventa'12 naar de derde klasse. Tijdens de traditionele fietstocht bracht de formatie uit Lonneker maandag een bezoekje aan het stadhuis, waar het naast de promotie tevens werd gefeliciteerd met het 70-jarig jubileum van de club.

Juichen voor Spanje

Nu Nederland niet aanwezig is op het WK in Rusland juichen de meeste Nederlanders voor Marokko, België of Duitsland. Voor Lieke Wevers geldt dat niet. De turnster uit Oldenzaal laat zien serieus verstand te hebben van voetbal en gunt Spanje de wereldtitel. 'In ieder geval mooi voetbal de komende tijd!', schrijft ze bij haar post op Instagram.

Marc Janko

Aangezien Oostenrijk eveneens niet aanwezig is, zal ook Marc Janko tijdens het WK voor een ander land moeten juichen. Waar hij in ieder geval niet gelukkig van wordt is de vuvuzela. Het blaasinstrument, dat furore maakte tijdens het WK in Zuid-Afrika vier jaar geleden, was tijdens de wedstrijd Marokko - Iran veelvuldig te horen. Als het aan de oud-spits van FC Twente was het tevens de laatste keer: 'Retweet deze tweet als je ook vindt dat de vuvuzela van de markt moet verdwijnen', aldus Janko op Twitter. 56 mensen gaven gehoor aan zijn oproep.

Krachttraining voor Roland Baa(r)s

Met een transfer naar Go Ahead Eagles op zak besloot Roland Baas zijn rust te zoeken in Quintana Roo, een badplaats in het oosten van Mexico. Helemaal ontspannen werd het niet voor de verdediger, die hard aan het werk moest om een flinke vis op het droge te krijgen. Maar dan heb je ook wat.

Catch of the day🦈 #playadelcarmen Een foto die is geplaatst door null (@rolandbaas4) op 18 Jun 2018 om 11:46 PDT

Brondeel in Miami

Ook succes op het water voor Jorn Brondeel. De doelman van FC Twente ving geen vis, maar had het geluk een alligator van dichtbij te mogen vastleggen op beeld. Brondeel geniet van een vakantie in Miami, waar hij middels een bootje op korte afstand van een alligator voer.

Last stop Miami! 🇺🇸 Een foto die is geplaatst door null (@brondeel26) op 15 Jun 2018 om 14:38 PDT

Ter Mors naar Defqon. 1

Het is niet de muzieksoort die de meeste sporters zal aantrekken, maar voor Jorien ter Mors is hardstyle muziek de ideale uitlaatklep. De schaatsster pakt waar mogelijk de nodige feestjes mee en is aankomend weekeinde te vinden in Biddinghuizen, waar Defqon. 1 plaatsvindt. 'Ik kan niet wachten. Als een kind zo blij. Nog een paar nachtjes slapen', aldus Ter Mors.