LSV toont veerkracht, Saasveldia en DSVD scoren niet

Berghuizen kwam tegen de verhouding in op voorsprong, maar in de tweede helft rechtte LSV de rug. Eerst scoorde Bram Blokhuis twee keer en vervolgens besliste Mart Nijhuis de wedstrijd met de 3-1.

Ook de burenruzie tussen Saasveldia en DSVD werd zaterdagavond afgewerkt. Die wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. In een gelijkopgaande wedstrijd kreeg DSVD in de eerste helft een goede mogelijkheid om de score te openen, maar Floris Lubbers raakte de lat. In de tweede helft had Saasveldia het betere van het spel, maar gescoord zou er niet worden, ondanks de aanwezigheid van Patrick Gerritsen aan Deurningse zijde.