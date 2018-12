LSV zit in een dip: zeventien tegengoals in laatste drie wedstrijden

Het is niet zo dat LSV in de voorbije weken werd weggespeeld door titelkandidaten als Eilermark, NEO of Sportlust. Nee, het waren De Tukkers (6-1), Saasveldia (4-1) en Reutum (7-0) die allemaal ruim wonnen van de ploeg van Remco van der Weide. Vooral de thuisnederlaag van afgelopen zondag tegen laatstgenoemde was pijnlijk. “Maar vergeet niet dat die drie ploegen al jaren in de derde klasse spelen. Die hebben minder kansen nodig dan wij”, verklaart Van der Weide.