Luuk Nijmeijer van AJC’96 kijkt in derde klasse vooruit naar andere clubs én andere positie

AJC'96 kan dit seizoen veel meer weerstand verwachten. De ploeg uit Losser werd in het voorjaar ongeslagen kampioen in de vierde klasse. Veel wedstrijden werden eenvoudig gewonnen. Nu wachten betere tegenstanders. Aanvaller Luuk Nijmeijer verwacht dat zijn ploeg het hogere niveau in de derde klasse aankan. De ouverture zaterdag tegen SVVN eindigde onbeslist: 2-2. Het gelijk spel voelde echter als een nederlaag. "We stonden in de negentigste minuut nog met 2-0 voor. Dan mag je het niet meer weggeven", zei de 22-jarige inwoner van Losser.