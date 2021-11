‘Man van glas’ Nemroud Eliyo, spits van Suryoye, is in vorm

Een mentale klap. Zo omschrijft Nemroud Eliyo (27) het gevoel dat heerste op sportpark Wesselerbrink na de reeks nederlagen in september en begin oktober. Zijn ploeg verloor niet alleen alle drie bekerduels, ook de eerste drie competitiewedstrijden sloot Suryoye af met nul punten. „Drie wedstrijden in de competitie achter elkaar verliezen, dat waren we hier niet gewend”, vertelt Eliyo. „Zelf had ik het nog nooit meegemaakt bij Suryoye. We draaiden de afgelopen jaren telkens bovenin mee en dan opeens zit alles tegen. We kampten met veel blessures. Dat zie je dan meteen terug in de uitslagen.”