Marc Meier stopt vlak voor het begin van zijn dertiende seizoen in de hoofdmacht van DOS’37

Meier begon zijn carrière in DOS 1 in het seizoen 2008-2009, toen DOS’37 voor het eerst in de eerste klasse acteerde. In totaal speelde hij 262 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Hij maakte twee promoties mee: naar de eerste klasse en naar de hoofdklasse. Meier scoorde 75 keer: 61 keer in competitieverband, 12 keer in de districtsbeker en 2 keer in de landelijke KNVB-beker.