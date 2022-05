Markelo laat eerste kans op kampioenschap liggen: ‘Moeten niet in zak en as zitten, we zijn niet voor niets ongeslagen dit seizoen’

Markelo had het vanaf het begin lastig in Rekken. Rekken’s topscorer Merijn Roos zorgde na een klein half uur spelen voor de 1-0, waardoor Markelo vol aan de bak moest om het te herstellen. Maar het elftal van Kats toonde karakter door al voor rust weer op voorsprong te komen. Nog geen minuut na rust werd ook de bevrijdende 1-3 gemaakt. ,,Daarna hebben we veel kansen gehad om verder uit te lopen, maar dat verzuimden we. We hebben genoeg kansen gekregen, maar we maakten ze gewoon niet af", legde Kats uit.