Matchwinner Tom ter Hogt van HSC'21: 'Ik ben er weer!'

DERDE DIVISIE HAAKSBERGEN - Hij raakte nog geen half jaar geleden tijdens een wedstrijd zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Tom ter Hogt van HSC'21 liep destijds een gebroken enkel en gescheurde enkelbanden op. Toch was het zondag echt Tom ter Hogt die het winnende doelpunt maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd. Kortom: de 20-jarige spits van de derdedivisionist is terug van weggeweest.

Tom, na zoveel maanden weer eens scoren. Hoe voelt dat nou?

''Ja, heerlijk natuurlijk! En helemaal op zo'n moment als je gelijk staat tegen een ploeg die helemaal niet komt om te voetballen. Het was ook nog een beetje dubbel, want Tom Veldhuis was er net per brancard afgegaan met een ernstige hoofdblessure en naar het ziekenhuis gebracht. Vandaar ook dat er acht minuten bij kwamen. Ik kopte de bal vervolgens in de vijfde minuut van de blessuretijd binnen. Ik kreeg zo'n gevoel van: 'Ik ben d'r weer'. De ontlading was echt enorm. Later bleek dat Tom Veldhuis een zware hersenschudding had opgelopen, maar gelukkig al snel weer naar huis mag. Uiteindelijk dus toch nog dubbel goed nieuws.''

Je voorbereiding zag er dit seizoen anders uit dan de afgelopen jaren..

''Klopt. Op 2 april raakte ik zwaar geblesseerd, maar vanaf dat moment ben ik wel meteen fanatiek gaan revalideren. Twee keer per week sportschool, twee keer per week fysio. Na vier maanden stond ik weer op het trainingsveld, best wel snel na zo'n blessure. Uiteindelijk heb ik in de voorbereiding wat wedstrijdritme bij het tweede opgedaan en nu dus drie keer ingevallen.''

Ben je inmiddels weer fit genoeg?

''Ja, ik denk het wel. Het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb geen last meer van mijn enkel en ook al geen angst meer om duels in te gaan. In het begin had ik dat nog wel, dan twijfel je soms nog. Nu is dat echter alweer voorbij en heb ik ook nog weinig reactie aan mijn enkel na de wedstrijd.''