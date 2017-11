Matige derby in Goor: geen voetbalfeest én twee katers

Gefrustreerd sloeg Cris Haverslag met zijn vuist tegen een reclamebord langs het veld. De teleurstelling was duidelijk af te lezen op het gezicht van de aanvoerder van Hector. Hij werd een kwartier voor tijd gewisseld met een enkelblessure en zag vanaf de kant hoe zijn ploeg in de 90ste minuut alsnog de gelijkmaker tegenkreeg. Verdediger Daan Zwierink van GFC kopte de bal tegen de touwen en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1. Hector blijft hierdoor nog altijd zonder overwinning dit seizoen.

Pech

"Vooraf tekenden we, als hekkensluiter, voor een puntje", reageerde Haverslag na afloop. ''We hebben net de pech dat die bal er nog in vliegt en zo hou ik hier toch nog een zuur gevoel aan over. We zitten in de hoek waar de klappen vallen."

Benutte penalty

Vlak voor rust zette de aanvoerder Hector op voorsprong door een penalty te benutten. Daarna kon de fysiek spelende ploeg gaan tegenhouden, wat bijzonder goed lukte. "Wij moeten het hebben van het knokken. Die manier van spelen ligt ons wel. Op dit moment voelt het even zuur, maar deze pot biedt wel perspectief voor de toekomst. Ik denk dan ook zeker dat wij hieruit gaan komen."

Eerste goal

Aan de andere zijde vierde GFC'er Zwierink zijn late doelpunt uitbundig. De 19-jarige kopte de bal onberispelijk binnen. "Ik scoor niet vaak", legt hij uit. "Dit was ook mijn eerste goal dit seizoen. Extra lekker dat het in de derby tegen Hector is."

Ondanks de blijdschap door het late doelpunt, beseft Zwierink dat het niet goed genoeg was. "Op basis van de stand hadden we natuurlijk moeten winnen, dus ik sta hier met een dubbel gevoel. We hadden een eventuele periodetitel in eigen hand, maar nu niet meer."

Fysiek spel