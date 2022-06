Matthijs Blijham nieuwe trainer van tweedeklasser Bon Boys

met video #HéScheids: wonderscho­ne goal van Reutum & arbiter vergeet rood te geven aan Manderveen

ENSCHEDE - De finales van de nacompetitie in het regionale amateurvoetbal van afgelopen weekeinde zat vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder een wonderschoon doelpunt van Mark Morskieft van Reutum, een scheidsrechter die vergat rood te geven aan Manderveen en een oneindig lange sliert fietsers op weg naar de wedstrijd van De Zweef. „Toen we begonnen met de warming-up kwamen de eersten aan, toen we klaar waren, arriveerden de laatsten”, zei de geïmponeerde trainer Niels Kolkman.

