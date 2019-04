Meckelenkamp is bij UD een belangrijke speler geworden

Met een luide vloek schreeuwt Florian Meckelenkamp alle frustraties van zich af. De blessuretijd is al enkele minuten bezig als hij zijn ploeg op gelijke hoogte schiet bij Zenderen Vooruit. Het is 2-2 geworden. Toch nog. Een smadelijke nederlaag bij de degradatiekandidaat is afgewend. Na de verdiende gelijkmaker zet de linksbuiten een sprint in richting de bank waar trainer Frank Bruins en de wissels de 2-2 bejubelen. De blijdschap is groot bij de doelpuntenmaker. Meckelenkamp kiest niet voor een ingetogen juichgebaar, maar zet zijn vreugde kracht bij met een harde vloek. Het is hem toch gelukt deze middag. In de ruim negentig minuten daarvoor aasde hij op een doelpunt. Maar het was hem in de reguliere speeltijd niet gelukt. Vlak voor het eindsignaal volgde alsnog de beloning. Eindelijk. Het hadden er bij Zenderen Vooruit ook meer kunnen zijn. En eigenlijk ook wel moeten zijn. Want Meckelenkamp was aan de linkerkant bij vlagen ongrijpbaar.