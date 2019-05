Meddo maakte bijna 100 goals, maar heeft nog geen prijs

Pas twee keer verloren dit seizoen, een geweldig doelsaldo, maar toch niet bovenaan. Frustrerend?

Aanvoerder Sander Tiggeloven: "Dat kun je wel zeggen. Het scoren gaat ons dit seizoen goed af. Als we zondag winnen bij Westendorp, komen we op zestig punten. Dat is doorgaans ook goed genoeg voor de titel, maar daar lijkt het nu niet op. Etten moet verliezen bij Bredevoort. Alleen als wij dan winnen zijn we op basis van doelsaldo kampioen."