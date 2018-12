Meedoen om de prijzen met Suryoye-Mediterraneo

Eigenlijk past de treffer van Job ter Horst niet in het beeld van de wedstrijd. In een regenachtig Enschede werken Suryoye en Overwetering een matig duel af. De hele wedstijd lijkt er bij beide ploegen meer fout dan goed te gaan, totdat Ter Horst in de blessuretijd van de tweede helft een voorzet van Dani Korkis achter zijn standbeen langs tot doelpunt promoveert. Het is een fraai slotakkoord van een middag die verder het herinneren nauwelijks waard is.