Meer te kiezen bij HSC’21, en dat was ook nodig

Twee nieuwkomers, dat was nodig?

HSC'21-trainer Daniël Nijhof: ,,Ja. Op een aantal posities waren en zijn we onderbezet. Als trainer wil je het liefst dat alle plekken dubbel bezet zijn zodat je keuzes kunt maken, maar dat is niet altijd haalbaar. Zo zou ik graag, met alle respect voor de spelers die er nu staan, voor de spitspositie nog wat extra's hebben. Of dat nog gaat gebeuren is de vraag.”

Middenvelder Bruinink komt over van Go Ahead Eagles, de Hongaarse middenvelder/aanvaller Viola van een club uit Slowakije. Hoe is dat zo ontstaan?

,,Via Máté Szolga, een Hongaar die al bij ons speelt, is het contact gelegd. Zo hebben we nog een aantal voetballers uit Hongarije. Het zijn zelfstandige jongens die zich via HSC in de kijker willen spelen. Geld is daarbij totaal geen drijfveer, ze willen zichzelf bewijzen. Ik vind dat knap, want het is niet niets om alles achter te laten voor een totaal vreemde omgeving. Gergely Viola liep afgelopen week stage en dat beviel goed.”

Ben je tevreden over het eerste deel van de voorbereiding?

,,Zeker. We hebben een aantal oefenduels gespeeld (8-0 winst tegen Bon Boys en 8-0 tegen een Regioteam, 1-0 zege tegen Genemuiden en 2-0 verlies tegen Jong De Graafschap, red.) en daarin al mooie dingen laten zien. De sfeer in de groep is prima, qua veldspel maken we progressie. Maar het is ook goed om nu even te stoppen en vakantie te vieren. Tijdens die vakantie heb ik mooi de tijd om de eerste indrukken echt te verwerken.”